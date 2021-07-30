تراند اليوم : مطالبة عالمية لإتاحة الأدوية لمرضى فيروس س

وكالات - الخليج 365

تحتفل منظمة الصحة العالمية آخر شهر يوليو الجارى باليوم العالمى لالتهاب الكبد، ودعت منظمة الصحة العالمية بإتاحة علاج التهاب الكبد لجميع الأشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد C المزمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان اليوم، إن العلاج المتوفر حالياً آمن ومفعوله مباشر وتتجاوز احتمالات الشفاء أكثر من 95% من المصابين بالتهاب الكبد C فى مدة تتراوح ما بين 12 و24 أسبوعاً، إلا أن ارتفاع ثمن العلاج يحول دون الحصول عليه من جانب البعض.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن إقليم شرق المتوسط كل عام يشهد نحو 400 ألف إصابة جديدة بفيروس التهاب الكبد C، وسوف يُصاب ثلثا هذا العدد بمرض التهاب الكبد C المزمن، الذى يعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الكبد وفى الوقت الحالى، يبلغ عدد المتعايشين مع التهاب الكبد C المزمن فى الإقليم حوالى 16 مليون شخصٍ.

وقال الدكتور علاء الدين العلوان، مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمى لشرق المتوسط: "كان علاج التهاب الكبد C، فيما مضى، يستلزم الحقن لفترات طويلة، مما قلل من فاعلية ذلك العلاج وتسبب فى آثار جانبية شديدة أما اليوم، فتتوافر أدوية جديدة غيرت من قواعد اللعبة وتبشِّر بوضع نهاية لمرض التهاب الكبد C المزمن".