تراند اليوم : دراسة : الدهون الصحية تقى من مرض السكرى

وكالات - الخليج 365

توصلت دراسة حديثة الى أن تناول الدهون الغير المشبعة بدلا من الكربوهيدرات من شأنه أن يساهم فى خفض خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

وأوضحت الدراسة أن استبدال الكربوهيدرات والدهون المشبعة بتلك الدهون الصحية (الغير المشبعة) يساعد فى خفض مستويات السكر فى الدم ويحسن القدرة على التحكم بالأنسولين.

استهدفت الدراسة نحو 4660 شخصا بالغا، وتم إعطاؤهم وجبات تحتوى على أنواع وكميات مختلفة من الكربوهيدرات والدهون، وقام الباحثون بفحص تأثير هذه الأنواع والكميات على العمليات الأيضية فى الجسم، وبالأخص كيف تقوم الدهون بأنواعها المختلفة والكربوهيدرات بالتأثير على تطور الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تناول الطعام الغنى بالدهون غير المشبعة ترك آثارا إيجابية على التحكم بمستوى الجلوكوز فى الدم مقارنة بالأغذية الغنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات، طبقا لما ورد بموقع "روسيا اليوم".

وأكد الباحثون أن النتائج التى توصلوا إليها من شأنها حث الأشخاص على تناول الدهون الصحية وعدم الخوف منها، فهى تعود بالفائدة على صحتهم، وهذا النوع من الدهون ضرورى جدا للجسم، إذ يعد مصدرا للطاقة وللعديد من الفيتامينات الذائبة فى الدهون، مثل فيتامين "أ" و"د" و"إى" و"ك"، كما أنها مصدر للأحماض الدهنية الأساسية التى لا يستطيع الجسم تصنيعها.

وتتمثل الدهون غير المشبعة فى "الأوميجا 3" و"الأوميجا 6" التى تتواجد فى مصادر غذائية عدة مثل الزيوت النباتية والأسماك الزيتية كالسلمون والسردين والمكسرات وأيضا فى بعض أنواع الخضروات والفواكه مثل الأفوكادو وجوز الهند.