تراند اليوم : طبق صدور الدجاج المحشوةمع الأرز المسلوق أو الخضار

متابعات - الخليج 365

المقادير:

دجاج 6 صدور منظفة من الجلد

أوريغانو ملعقة طعام

ثوم 4 فصوص مهروسة

ملح وبهار أبيض

زيت زيتون-للقلي

خليط مكون من 500 مل من الماء و500 مل من مرق الدجاج

1 كيلو من الأرز الأسمر

1 بصل

طريقة التحضير:

ضعي المقلاة على النار وأضيفي زيت الزيتون، واقلي البصل حتى يصبح لونه ذهبياً وأضيفي الأرز والبهارات المشكلة

واقلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق واستمري بالتحريك.

ثم أضيفية مرق الدجاج وأضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، وغطي الخليط واتركيه لمدة 15 دقيقة.

احضري صدر الدجاجة العريض وضعي الخلطة بداخله، ثم لفي الصدر وأغلقيه بإحكام ويمكنك استخدام الأعواد الخشبية الصغيرة في إغلاقها

رصي الصدور في صينية بها القليل من الزيت واتركيها في الفرن إلى أن تنضج ثم ارفعيها على الشواية وقلبيها على الاتجاهين حتى تنضج.