تراند اليوم : الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها أمس

الكويت - وكالات - مشرق نيوز

سجلت الكويت اعلى درجة حرارة في التاريخ – أي منذ أن بدأ تسجيل درجات الحرارة في العالم امس السبت.

فوصلت الحرارة في مطربة شمال غرب الكويت إلى 54 درجة مئوية – اعلى درجة حرارة في التاريخ!

وقد اعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني أن الكويت ستشهد ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة خاصة على المدن الساحلية.

كما سجّلت مدينة البصرة العراقية، التي تقع في أقصى جنوب العراق على الضفة الغربية لشط العرب، درجة الحرارة نفسها!

وشهدت الكويت رياحاً مثيرة للغبار (وساخنة جداً!) شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة المتراوحة بين 20 – 45 كم/ساعة.

ويتوقع العلماء أن تؤثر ارتفاع درجات الحرارة عالمياً بسبب الاحتباس الحراري على بلدان الشرق الأوسط عموماً والبلدان الخليجية خصوصاً، وتجعل بعض دول المنطقة الأخيرة غير قابلة للحياة في المئة سنة القادمة إذا لم يتم أخذ إجراءات تصحيحية من قِبل حكومات العالم للتخفيف من أزمة المناخ.