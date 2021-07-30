تراند اليوم : طبق لفات الخضار من الرقاق الرقاق

متابعات - الخليج 365

المقادير:

الجبن اللين

- 240 غراما البصل الأخضر أو ​​الثوم المعمر

- 1 ملعقة كبيرة.ملعقة البقدونس الطازج

- 1 ملعقة كبيرة.ملعقة أوراق الريحان

- 8 قطعالملح والفلفل

- لتذوقعصير الليمون الطازج

- 1 ملعقة كبيرة.ملعقة الرقاق الرقاق

- 6 قطعتركيا

- 220 غراما الجزر

- 3 قطع الخيار

- 1 كل الخس

- 3 قطع الأفوكادو

- 2 قطعة تعليمات

1. قصالبصل الأخضر والبقدونس والريحان.قطع الديك الرومي إلى شرائح رقيقة جدا.قطع الجزر إلى العصي.إزالة البذور من الخيار ومقطعة إلى شرائح.قطع الأفوكادو.مزيج الجبن اللين مع الثوم والبقدونس والريحان.يتبل بالملح والفلفل حسب الذوق ويقلب حتى تصبح ناعمة.2. معطف طبقة رقيقة من خليط كريم الرقاق الرقاق.3. وضع المكونات في وسط الكعك.لفات مع تركيا: لوضع في وسط تركيا، والجزر والخيار.4. فات مع سلطة: وضعت في وسط الخس والجزر والخيار والأفوكادو.دع الخضروات هي خارج حواف الكعك.5. لفة بإحكام الكعكة في رغيف، والتفاف كل لفة مع غلاف بلاستيكي في الثلاجة لمدة ساعة واحدة.6. عندما يحين الوقت لإزالة الفيلم، وقطع كل لفة في نصف، ثم في النصف مرة أخرى.7. قطع لفات وضعت على طبق التقديم حتى.