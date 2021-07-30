تراند اليوم : دراسة : نزيف المخ خطر يواجه النساء المدخنات

وكالات - الخليج 365

توصلت دراسة فنلندية حديثة الى ان المدخنين وخاصة السيدات من خطر التدخين، لأنه يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بنزيف المخ الذى يقود إلى الوفاة فى كثير من الأحيان.

وأوضح الباحثون بجامعة هلسنكى الفنلندية، فى دراستهم التى نشروا تفاصيلها أمس الجمعة، بدورية (Stroke) العلمية، أن التدخين يزيد فرص حدوث نزيف فى بطانة الدماغ، والمعروفة باسم "النزف تحت العنكبوتية".

وعن حقيقة هذا الخطر، أوضحوا أن "النزف تحت العنكبوتية" هو شكل من أشكال السكتة الدماغية، الناجمة عن النزيف فى منطقة بالرأس، تقع بين الدماغ والجمجمة.

وأشاروا إلى أن "النزف تحت العنكبوتية" أمر نادر الحدوث فى العادة، ويمثل حوالى 3% من مسببات السكتة الدماغية، لكن يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، تنتهى بالشلل والغيبوبة والموت.

وعن أعراض هذا النزيف، أشار فريق البحث إلى أن العرض الرئيسى والأكثر أهمية، هو ظهور صداع حاد ومفاجئ وغير تدريجى فى الجزء الخلفى من الرأس، يمكن أن يوصف بأنه أقوى صداع يمر به الإنسان، وقد يكون مصحوبًا بفقدان الوعى، وهناك أعراض أخرى منها الدوار والاضطرابات البصرية والسلوكية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون بيانات 65 ألفًا و521 شخصًا فى فنلندا، يبلغ متوسط أعمارهم 45 عامًا، وكان نصفهم من السيدات.

وبعد المتابعة التى استمرت من عام 1972 حتى أواخر 2011، وجدوا أن المدخنين كانوا أكثر عرضة لخطر "النزف تحت العنكبوتية" فى الدماغ، كما وجدوا أيضًا أنه كلما زاد عدد السجائر التى يدخنها الأشخاص يوميًا، ارتفع الخطر، وكان السيدات المدخنات أكثر عرضة للخطر من الرجال، وإن كان الجنسين فى خطر.

وعن فرص النجاة، أثبتت النتائج أن الإقلاع عن التدخين، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر حدوث "النزف تحت العنكبوتية".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنويًا، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالى 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبى، لأنه يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما فى ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت المنظمة أنه ما لم يُتخذ إجراء فى هذا الصدد، يمكن للتبغ أن يقتل عددا كبيرا يصل إلى 8 ملايين شخص سنويا، يعيش 80% منهم فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.