تراند اليوم : حملة موسعة للكشف المبكر عن أورام الثدي

وكالات - الخليج 365

تنظم حملة موسعة للكشف المبكر عن أورام الثدي تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،وتستمر لمدة شهر بدءا من 4 أغسطس القادم وحتى 3 سبتمبر 2016.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - إن الحملة تتم بالتنسيق مع جامعة دمياط وجامعة المنصورة من خلال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الصحة ومعهد أورام دمياط، مع مشاركة المجلس القومي للمرأة، بهدف نشر ثقافة التوعية الصحية والاهتمام بصحة المرأة كعنصر هام في منظومة التنمية البشرية.

وأضاف أن برنامج افتتاح الحملة سيبدأ يوم 4 أغسطس القادم على مسرح كلية الفنون التطبيقية في مدينة دمياط، بحضور رئيس جامعة دمياط ورئيس جامعة المنصورة، وسيتم إلقاء محاضرة توعية عن أهمية الكشف المبكر للدكتورة نجلاء عبد الرازق مدير البرنامج القومي لصحة المرأة، ليتم بعد ذلك إطلاق إشارة بدء القافلة من أمام سيارة الأشعة (الماموجرام) التابعة لمعهد أورام المنصورة، والكشف على السيدات من مقر القافلة الثابت بمعهد أورام دمياط ولمدة شهر،من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

ووجه المحافظ بأن تغطي القافلة جميع مدن وقرى دمياط، بحيث يكون لكل مركز ومدينة يوم ثابت خلال الأسبوع وعلى مدى الشهر.