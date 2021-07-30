تراند اليوم : الجو يكون صافياً لمن يريد الاستجمام على شاطئ البحر

محافظات- الخليج 365:

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبتـ غائماً جزئياً الى صاف، وسيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحسب الدائرة، سيكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج، ولمن يريد التوجه للبحر للتنزه ستكون الأمور جيدة .