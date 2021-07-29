تراند اليوم : سيدة أيسلندا الأولى ترتدي ألبسة مستعملة

أثارت سيدة أيسلندا الأولى إليزا ريد الدهشة عندما ارتدت سترة سوداء إلى حفل توزيع جوائز تضامنا مع حملة لمكافحة التحرش في صناعة الأفلام.

ولكن ما أثار الدهشة هو أن السيدة ريد اشترت السترة من محل للألبسة المستعملة.

وعندما سألت السيدة الأولى على موقع فيسبوك من أين اشترت السترة، أخبرت متابعيها أنها اشترتها من محل للتبرع بالألبسة المستعملة تابع للصليب الأحمر.

والسيدة إليزا ريد هي صحفية من أصول كندية ومتزوجة من رئيس أيسلندا ولديهما أربعة أطفال.

ويثني السكان في أيسلندا عليهما لتواضعهما.

والتقى الزوجان خلال دراستهم في جامعة أكسفورد البريطانية، وقالت إليزا إنها تعرفت على زوجها عن طريق المواعدة.

وأعرب الصليب الأحمر في أيسلندا عن سعادته لذكره في قصة السيدة الأولى، وقال إن السيدة الأولى بدت مذهلة في السترة التي اشترتها من أحد محلاته.