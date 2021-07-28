تراند اليوم : "ملكة جمال السعودية" تثير جدلا واسعا بـ"تويتر" (شاهد)

الرياض - الخليج 365

أثارت فتاة سعودية حصلت على جائزة ملكة جمال السعودية في مسابقة أقيمت بالقاهرة، جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ملاك يوسف، وبعد الإعلان عن فوزها بلقب ملكة جمال السعودية بمسابقة أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، تعرضت لسيل من التعليقات التي هاجمتها وسخرت من هيئتها.

وقال ناشطون إن ملاك يوسف لا تمثل السعوديات، وشكك العديد منهم في أصولها، قائلين إن والدتها مصرية، ووالدها من أصول يمنية.

فيما أكدت ملاك يوسف أنها ابنة قبيلة سعودية بنجد وسط المملكة، وتحمل الجواز السعودي، وشاركت بمسابقة ملكة جمال العرب بالقاهرة ممثلة عن السعودية.

وبعد سيل الشتائم والتعليقات السلبية ضدها، قررت ملاك يوسف الانسحاب من المسابقة قبل إعلان نتائجها.

وقالت في فيديوهات نشرت عبر "تويتر"، إن المغردين جرحوا مشاعرها بشتائمهم، وعدم منحها أي فرصة.

ورفض ناشطون سعوديون مشاركة أي من مواطناتهم بمسابقات ملكات الجمال بشكل قاطع، بالإضافة إلى تشكيكهم بأصول ملاك يوسف.

فيما أيد آخرون مشاركة ملاك يوسف بالمسابقة، رافضين ما ذهب إليه الكثير من السخرية من مظهرها الخارجي وشتمها.

يذكر أن 50 فتاة سعودية تقدمن للمسابقة، فيما يكون المستوى الثقافي والخدمة المنتظر تقديمها للمواطنين بعد الفوز بالجائزة هما المعياران الأساسيان قبل الشكل الخارجي في مسابقة ملكة الجمال، وفقا لوسائل إعلام.



