تراند اليوم : ارطغرل 99 موقع النور .. موقع النور ارطغرل الحلقة 99 : مسلسل ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 99 يوتيوب

متابعات/الخليج 365/ يواصل الجزء الرابع من مسلسل ارطغرل عرض أحداث سيرة الغازي ارطغرل في الحلقة 99 عبر موقع النور ،والتي في جديدها يطلب أرطغرل من اتسز إحضار التاجر القادم من نيقية للقاء اريس ليعلم منه خطة الأخير لإنهاء التجارة في السوق.كوبك يحاول قتل السلطان خلال مهلة الثلاثة أشهر التي منحه إياها لكشف الخونة،فيما يفكر أيضاً بإلصاق التهم باريس،لكن السلطان علاء الدين لايثق به ويقرر مراقبته لمعرفة خطواته وكشفه.

تيتان يختار الوقت المناسب لخطف جوندوز وفي أقرب فرصة سيخطفه ولكن ليلاً بسبب الحراسة المشددة في النخار وسيسلمه لأريس.بعد أن علم ارتوك بدليل براءة بهادير وأخبر به أرطغرل حيث وجد السم الذي تم إعطائه للسلطان في نفس مكان السم الذي تم إعطائه لتورغت وأصليهان،مما يجعل شكوك أرطغرل تتجه نحو كوبك.

أرطغرل يقول إن الدولة والسلطان تحت تهديد كبير.ويضيف أرطغرل " نعترف بأنه دين برقبتنا،هذا لايشبه الاختباء والحيلة من الخلف على الاتراك".ويتابع أرطغرل" غداً يوم الغزو". أريس يقول "لن تتجرأ على ذلك يا أرطغرل,بعدما نحج بإختطاف طفله".أرطغرل يخوض معركة مع رجال اريس ويقول "سيوفنا لن تنخفض إلا بعد أن تمتلئ بدمائهم،الحق هو الله ،سنبقى هنا ليوم القيامة".

وفي جديد أخبار بطل مسلسل قيامة أرطغرل ، أعلن الممثل التركي الوسيم الواسع الشعبية، الشهير بأرطغرل، توقيعه عقداً إعلانياً مدته عام كامل مع إدارة البنك مقابل أجر قدره "6" ملايين ليرة تركية أي ما يساوي " مليون ونصف مليون دولار أمريكي"، ليكون بذلك النجم التركي الأعلى أجرًا بتركيا متفوقًا لفترة وجيزة ربما، على النجم التركي الواسع الشعبية في العالم العربي بوراك أوزجيفيت، الذي تقاضى خمسة ملايين ليرة تركية أي ما يساوي "مليون وربع مليون دولار أمريكي"، مقابل أن يكون الوجه الإعلامي لماركة ملابس عربية، وسيسافر لتصوير الحملة الترويجية في دبي.

ويعدّ الممثل التركي دوزياتان النجم التركي الأكثر طلبًا إعلانيًّا منذ سنوات طويلة، بعد أن حقق نجاحًا فنيًّا مميزًا بدور قائد قبيلة الكايي الفارس الشجاع أرطغرل، والد مؤسس الإمبراطورية العثمانية السلطان عثمان الأول، طوال أربعة مواسم درامية من المسلسل التاريخي "قيامة أرطغرل"، المتصدر في المركز الأول للرايتنغ بتركيا طيلة أربع سنوات كاملة.