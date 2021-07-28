تراند اليوم : دعوة قضائية من مارادونا على عائلته ويطالب بسجن ابنته!!

بوينس أرنس- الخليج 365:

هدد محامي الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بسجن ابنة موكله جيانينا في حال ثبوت التواطؤ مع والدتها بإخفاء دلائل في القضية المتهمة فيها بسرقة أموال من النجم الأرجنتيني.

وكان مارادونا قد اتهم زوجته السابقة بسرقة (3.8) ملايين يورو من أمواله خلال فترة إدارتها لأعماله ما بين 2000 و2015 رغم كونها بدأت إجراءات الطلاق في 2003 لكنها احتفظت بحق إدارة الأعمال للحفاظ على إرث بنتيها جيانينا ودالما.

وتحدث ماتياس مولا محامي مارادونا أن عائلة الأسطورة الأرجنتيني حولت المبالغ المسروقة إلى حسابات في الأوروغواي، كما اشترت عقارات في الولايات المتحدة باستخدام تلك الأموال.

وقال مولا: "هل من المنطقي سفر جيانينا خلال يوم المحكمة؟ سيتم اعتقالها في حال التأكد أن هناك محاولة لإخفاء دليل أو تهريبه أثناء القضية، جيانينا غادرت الأرجنتين يوم 31 أغسطس/آب وعادت بعد ساعات".

وردت جيانينا على حديث محامي والدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "هم يعرفون أين أعيش، يمكنهم القدوم متى يريدون".