تراند اليوم : مقتل دبلوماسية بريطانية بعد اغتصابها في بيروت

بيروت/الخليج 365/

عثرت الشرطة اللبنانية مساء الأحد، على دبلوماسيّة بريطانيّة مقتولة على جانب أحد الطرق السريعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتعمل الدبلوماسية البريطانية "ريبيكا دايك" ، في السفارة البريطانية لدى بيروت كمديرة لقسم البرامج والسياسات التابع لإدارة التنمية الدولية منذ كانون الثاني/ يناير 2017.

من جهتها، قالت مصادر من الشرطة لهيئة الإذاعة البريطانيّة، "بي بي سي"، إنّ دايك تعرضت لاعتداء جنسي والخنق، موضحة أنّ عملية القتل وقعت يوم الجمعة الماضية.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، بينما يُجرى تشريح آخر للجثة اليوم.

وقالت عائلة دايك، في بيان نشر مساء اليوم: "نحن محطمون لخسارة ريبكا، نبذل ما في وسعنا لفهم ما حدث، ونطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصيتنا".