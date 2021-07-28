تراند اليوم : لماذا فاجئ الحريري الحاجة حسيبة بزيارة معايدة؟!!

بيروت- الخليج 365:

فاجأ رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الحاجة حسيبة وعائلتها بزيارة معايدة غير منتظرة، رغم أنه لا يعرفها من قبل على الإطلاق، وكل ما يعلمه عنها أنها تحبه وتتمنى لقاءه.

ونشر رئيس الحكومة اللبنانية في حسابه الخاص عبر "انستغرام" صوراً تجمعه بالحاجة حسيبة، وفق ما أوضح في تعليق أرفقه بالصور. وكتب الحريري "أعياد مجيدة مع الحاجة حسيبة وعائلتها الجميلة".

وأظهر مقطع فيديو نشره الحريري في صفحته على "تويتر" الحاجة حسيبة وهي تعانقه عند مدخل منزلها وتعبّر له عن فرحتها بقدومه.

وتوجهت الحاجة للحريري بالقول: "الله يحميك يا رب. بحبك كثير كثير وانتبه ع حالك قد ما فيك".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الحاجة حسيبة التي ظهر الحريري برفقتها مواطنة عادية بسيطة، كانت أعربت خلال حديث تلفزيوني عن حبها للحريري، مشيرةً إلى أنّها تحلم بأن تلتقيه ذات يوم.