تراند اليوم : درع الطفولة المعذبة للطفل الفلسطيني الأسير فوزي الجنيدي

التشيك- الخليج 365:

منح مهرجان "السيدة إنسانية التشيكي" لإبداع الطفولة والتميز الثقافي والفني، "درع الطفولة المعذبة"، للطفل الفلسطيني الأسير فوزي الجنيدي.

وسلم رئيس المهرجان، فرانتشيك توماش تورك، "درع الطفولة المعذبة"، للأسير فوزي الجنيدي عبر سفير دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك، خالد الأطرش، في احتفالية جرت ظهر الجمعة، في مقر السفارة في العاصمة التشيكية براغ.

وقال فرانتشيك توماش تورك "لقد استطاع الطفل الجنيدي ببراءته وكبريائه أن يختصر عشرات الساعات من الشروحات، في صورته التي أظهرته شامخا متحملا، أسوة بالشعب الفلسطيني كله، في مواجهة طابور من الجنود المدججين بالسلاح والعدوانية".