تراند اليوم : حفل موسيقي غربي في إيران للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة الإسلامية

طهران /الخليج 365-غزة

للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، سمحت السلطات بإقامة حفل موسيقي غربي.

وعزف الموسيقي الألماني كريستوفر فون ديلن، العازف الرئيس لفرقة "شيلر"، أول حفل لموسيقى البوب في إيران أمس الجمعة.

بينما أقيم الحفل بشروط صارمة وضعتها السلطات المحافظة، فلم يسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء، أو بالرقص مطلقا، مع التزام الحضور من النساء بارتداء الحجاب.

ونظم الحفل في القاعة الكبرى للاحتفالات بوزارة الداخلية.

وتم شراء جميع التذاكر بمجرد إصدارها، وبلغ سعر التذكرة 40 دولارا أمريكيا. وتعد "شيلر" من أشهر فرق موسيقى البوب الغربية، وباعت أكثر من سبعة ملايين ألبوم منذ تأسيسها عام 2002