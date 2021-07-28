تراند اليوم : منعت من المشاركة في حفل التخرج بسبب ارتداءها للحجاب

أبوجا /الخليج 365-غزة

قامت جامعة نيجيرية بمنع طالبة مسلمة بكلية الحقوق من حضور حفل داخل كليتها لأنها "كانت ترتدي الحجاب".

وصدمت الطالبة أماسا فردوس بمنعها من دخول قاعة في كلية الحقوق بجامعة ألورين النيجيرية، بولاية كوارا غربي نيجيريا حيث كان يقام حفل هناك، لأنها غطت رأسها بحجاب وهو ما تمنعه اللوائح هناك.

وامتنعت أماسا عن طلب المسؤولين بخلع حجابها، بل وأصرت على أنها سترتدي شعرا مستعارا فوق الحجاب ولن تنزعه، بحسب وسائل إعلام نيجيرية.

وقامت الجامعة بالدفاع عن موقفها هذا وأكدت على أن الطالبة كانت تخالف لوائح الزي الرسمي المعمول به في كليتها.

فيما وصفت الطالبة أماسا ما قامت به الكلية بانه يمثل "انتهاكا لحقوقها".

وعملت تلك الواقعة على إثارة اهتمام وسائل الإعلام كما انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في نيجيريا.

وتعاطف بعض المستخدمين مع الطالبة وأيدوا موقفها التمسك بالحجاب والحفاظ على حقوقها.

وتحدثت إحدى السيدات على موقع انستغرام إن فردوس حافظت على حقوقها، ومن حقها ارتداء الحجاب وهو ليس بالأمر الجلل"ومنذ متى أصبح اللباس بهذه الطريقة جريمة".

وأفادت مستخدمة أخرى على تويتر إن ما حدث مع أماسا يكشف "التمييز على أساس الجنس في نيجيريا، وفرض نوع من الولاية على النساء وما يرتدينه".

فيما رأى مستخدم لتويتر أن الطالبة كان يجب أن تحترم لوائح الكلية والالتزام بعدم ارتداء الحجاب كما هو معمول به.