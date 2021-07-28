تراند اليوم : كيف كانت نهاية أطول قطين في العالم !!

نيويورك /الخليج 365-غزة

أفاد صاحب قطين دخلا موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إن القطين نفقا جراء حريق دمر منزله بمدينة ديترويت الأميركية الشهر الماضي.

وتحدث ويل باورز مالك القطين في بيانه، إن رفات أركتوروس وسيغنوس تم العثور عليها الأربعاء في الطابق السفلي من منزله في فارمنغتون هيلز. حسب أسوتشيدبرس.

ونوه باورز إلى إنه بحث عنهما بين النيران، لكن موظفي الطوارئ أجبروه على الخروج من المنزل. ويبدو أن القطين استسلما لاستنشاق الدخان.

كما انه لا يزال قطان آخران اختفيا في الحريق الذي شب في 12 نوفمبر مفقودين.

وأوضحت شقيقة باورز، بريتني روز باورز الخميس نفوق القطين وأن شقيقها وزوجته لورين يمران بحالة نفسية سيئة.

وكان أركتوروس قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول قط في العالم، بلغ طوله حوالي 48 سم. فيما كان سيغنوس صاحب أطول ذيل في العالم، بطول بلغ 43 سم