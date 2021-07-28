تراند اليوم : بريطاني وأميركية.. صور مذهلة لزواج تحت الماء

بعد أربع سنوات من الحب، تزوج رقيب بالجيش البريطاني ومدربة غوص سابقة تحت الماء في محمية "فلوريدا كيز" الوطنية البحرية الأميركية.

واستخدم الزوجان حاسباً لوحياً تحت الماء أمس الخميس لتبادل عهود الزواج بجوار الشعاب المرجانية في منطقة "مولاسيس" قبالة جزيرة "كي لارغو".

في عام 2013 سافر توماس مولد، وهو من مدينة ليستر الإنجليزية، للمشاركة في تدريب عسكري للغوص بمنتجع "أموراي دايف" في كيز، حيث كانت ساندرا هايد تعمل مدربة غوص.

وارتبط الاثنان عاطفياً، وسافرت هايد إلى ليستر عدة مرات، كما زارها مولد في الولايات المتحدة.

وقرر الاثنان الزواج وخططا أن يكون الصيف المقبل داخل كنيسة إنجليزية، لكنهما قررا بعد ذلك أن الزواج تحت الماء في كيز لن يكون ملائماً فحسب، ولكن أقل كلفة.

يقضي الزوجان شهر العسل حالياً في كيز، قبل أن يعودا ليقيما في لندن.