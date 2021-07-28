تراند اليوم : شاهد.. فتاة أمريكية تسير عبر الهواء!

غزة/الخليج 365/

أغرقت خدعة "المربع غير المرئي" مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم حين حاول العديد تقليد الخدعة بالقفز فوق عقبة وهمية.

والخدعة الجديدة عبارة عن أن يقوم الشخص بالتربيت في الهواء على شيء خفي على شكل درجة أو علبة قبل أن يضع قدمه عليها ثم يؤرجح ساقه الأخرى فوقها، ما يعطي انطباعا بوجود مربع خفي.

المشجعة الرياضية أرييل أوليفار من مدرسة مانفيل الثانوية في ولاية تكساس الأمريكية، شاركت معجبيها محاولاتها على الإنترنت، وأظهرت أرييل إتقانا مثيرا للإعجاب، لأنها قفزت بدقة من خلال الهواء.