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تراند اليوم : شاهد.. فتاة أمريكية تسير عبر الهواء!

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غزة/الخليج 365/

أغرقت خدعة "المربع غير المرئي" مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم حين حاول العديد تقليد الخدعة بالقفز فوق عقبة وهمية.

والخدعة الجديدة عبارة عن أن يقوم الشخص بالتربيت في الهواء على شيء خفي على شكل درجة أو علبة قبل أن يضع قدمه عليها ثم يؤرجح ساقه الأخرى فوقها، ما يعطي انطباعا بوجود مربع خفي.

المشجعة أرييل أوليفار من مدرسة مانفيل الثانوية في ولاية تكساس الأمريكية، شاركت معجبيها محاولاتها على الإنترنت، وأظهرت أرييل إتقانا مثيرا للإعجاب، لأنها قفزت بدقة من خلال الهواء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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