تراند اليوم : موقع النور ارطغرل الحلقة 100 ,, ارطغرل 100 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 100 أونلاين

متابعات/الخليج 365/ مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 100 الحلقة الجديدة مع الترجمة مشاهدة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 95 الموسم الرابع الحلقة 100 مترجم اون لاين يوتيوب مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 100 الجزء الرابع 4 مترجمة .تدور احداث الحلقة الرابعة 100 من مسلسل قيامة أرطغرل في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود الجزء الرابع من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق وهو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 10 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع

تردد قناة TRT1 11470

وفي ارطغرل 100 موقع النور: يواصل مسلسل ارطغرل الجزء الرابع ففي ارطغرل 100 ارطغرل في اغلب ظنه ان اريس هو من خطف عوندوز ويريد أن يتأكد قبل مداهمة القلعة، ويذهب إليه للتأكد من ذلك ، ويتأكد من أن إبنه في القلعة من خلال عين اريس المفقوعة لأنه ستذكر الاسطورة التي سردها لأبنه.

وماريا تخبره بأن إبنه في القلعة والتي بدورها ستنقذر غوندوز من اريس لأنه يريد فقع عينه.

ويضطر أرطغرل الدخول للقلعة لإستعادة إبنه وتبدأ معركة كبيرة مع رجال اريس.

تورغت يتعرض لهجوم من بهادير فيقع بالاسر .