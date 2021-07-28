تراند اليوم : حساب المواطن تسجيل .. موقع حساب المواطن تسجيل جديد

نقدم لكم عبر موقع حساب المواطن تسجيل حساب المواطن السعودي ، حول إيداع أول دفعة للمستحقين من برنامج حساب المواطن في دورته الأولى، وفقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي،وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها عن ميزانية 2018، أن تكون ميزانية حساب المواطن نحو 32 مليار ريال في عام 2018م.

وقالت الوزارة، إن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين.وأشارت إلى أن برنامج حساب المواطن من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً. وافقت الجهات العليا في السعودية على ضوابط الدعم المقدم عبر برنامج حساب المواطن وآلية احتساب مقدار الدعم بناء على المعايير الواردة في الضوابط وآلية احتساب مقدار الدعم المرفقة لها ليكون مبلغ 300 ريال هو الحد الأدنى لاستحقاق الجميع في برنامج الدعم الحكومي.

كشف المهندس علي الراجحي مدير عام برنامج "حساب المواطن" أن اللجنة الوزارية المشكّلة، والتي تراجع بشكل دوري مدخلات وبيانات البرنامج، لو اكتشفت وجود ارتفاع في الأسعار، سواءً في البنزين أو تعريفة الكهرباء، فسيؤدي ذلك إلى رفع الدعم الشهري للمستفيدين، وذلك بناء على تلك المعطيات المتاحة.وقال "الراجحي": هناك عوامل أخرى ستؤدي إلى رفع الدعم للأسرة، وتجعله متغيراً من شهر إلى آخر، منها زيادة عدد أفرادها والعمر والدخل الشهري في حال انخفاضه.

وفي مداخلة له مع برنامج "يا هلا"، أضاف "الراجحي": البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض بالدرجة الأولى بعد رفع أسعار منتجات الطاقة، وسلة بعض المواد الغذائية بعد إقرار القيمة المضافة.وأردف: المعدلات ثابتة ما لم تحدث متغيرات، والمراجعة ستتم كل ثلاثة أشهر، ولا صحة لاستبعاد المرتبطين بقروض عقارية من الدعم.

وأعلن برنامج "حساب المواطن" بالسعودية أن نحو 700 ألف أسرة سعودية زاد مقدار الدعم الشهري الذي تلقته من البرنامج بدفعته الأولى عن 1000 ريال، وهي الدفعة التي تضمنت التعويض عن 3 أوجه من الإصلاحات الاقتصادية؛ الارتفاع بأسعار "الوقود" و"الكهرباء" وجزء من "ضريبة القيمة المضافة" المتعلقة بأسعار السلع الغذائية.

وسيقوم البرنامج بالتعويض عن أي إصلاحات مالية أخرى عبر مراجعة دورية كل 3 أشهر للتغير في دخل الأسر المستحقة للدعم، ومعدل استهلاكها ومدى تأثرها من الإصلاحات الاقتصادية الحالية أو المقبلة، من أجل إيداع المقابل المالي في العاشر من كل شهر ميلادي.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور، علي بن ناصر الغفيص، قال في وقت سابق، إن قيمة دعم "حساب المواطن" للمستحقين عن شهر ديسمبر بلغت ملياري ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج.

وحصل 50% من الأسر على الاستحقاق الكامل بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، كما شملت الدفعة قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، بإجمالي 10.6 مليون مستفيد.

ويأتي برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

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