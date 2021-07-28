تراند اليوم : اليابان ستواجه مشكلة سكانية تتمثل بانكماش عدد السكان وتزايد أعداد المسنين.

طوكيو /الخليج 365-غزة

سجل عدد المواليد باليابان 941 ألفا هذا العام، وهو أقل معدل منذ بدء التسجيل قبل أكثر من قرن، في مؤشر على أن اليابان ستواجه مشكلة سكانية تتمثل بانكماش عدد السكان وتزايد أعداد المسنين.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة، أن عدد المواليد تراجع نحو 4 في المئة عن العام الماضي، ليصبح أقل معدل منذ بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 1899.

وأفاد مسؤول في الوزارة "السبب في ذلك يعود للتراجع المستمر في عدد النساء في السن المثلى للإنجاب بين 25 و39 عاما".

وذكرت الوزارة إن عدد الوفيات سيزيد على الأرجح بنسبة ثلاثة في المئة عن العام الماضي إلى 1.34 مليون في أعلى معدل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مما سينتج عنه أكبر تراجع طبيعي في عدد السكان على الإطلاق بواقع 403 آلاف نسمة.

كما لا تشمل الأرقام المواطنين الأجانب المقيمين في اليابان، الذين يشكلون نحو واحد في المئة من عدد السكان.

ويصل عدد السكان في اليابان إلى نحو 125 مليون نسمة بخلاف الأجانب.

وبذلت الحكومات المتعاقبة سعيها إلى تشجيع الأسر على إنجاب المزيد من الأطفال، لكن العدد ظل يتراجع مع تزايد عدد المسنين.

ويشمل عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما نحو 27.2 في المئة من إجمالي عدد السكان، وهي أعلى نسبة على الإطلاق وفقا لبيانات نشرت في شهر يوليو، بينما تراجع عدد السكان في سن 14 عاما فأقل إلى12.7 في المئة، وهو أيضا مستوى قياسي منخفض.

وأعلنت اليابان رفضها منذ فترة طويلة استقبال مهاجرين. ويفخر الكثير من اليابانيين بتجانسهم الثقافي والعرقي حتى في ظل تزايد عدد المسنين وانكماش القوة العاملة.

بينما الحكومة كثفت في الفترة الأخيرة جهودها لجذب الطلاب والعمال المهرة من الخارج.