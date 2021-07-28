تراند اليوم : وظيفة خطيرة ومقززة تلقي بأصحابها للموت مقابل أجر بسيط

لندن/ الخليج 365

إذا كنت تتذمر من عملك، فإنك ستغير رأيك حتما بعد التعرف على مهنة "الغطس في المجاري" ببنغلاديش، حيث يضطر عاملو النظافة للغطس في مجاري المياه ليزيلوا شوائبها العالقة.

ويحصل الشخص الذي يعمل في تصريف مجاري المياه المغلقة بسبب الشوائب على عشرة دولارات فقط في اليوم الواحد بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويغطس العامل في مجاري المياه، بسروال قصير، دون أن يهتم بقذارة المكان، كما يدخل الماء الملوث إلى فمه.

ويلقى عشرات الأشخاص مصرعهم سنويا في بنغلاديش جراء الغطس في مجاري المياه لأجل تنظيفها من الشوائب، كما يصاب آخرون بأمراض خطيرة جراء ما يتعرضون له.

ويعيش في العاصمة البنغالية دكا أربعة عشر مليون شخص، وتعاني المدينة ترديا كبيرا في مرافق الصرف الصحي، ويضطر عاملو النظافة إلى التعامل مع المخاطر، والعناصر الملوثة دون أي حماية.

#ديلي ميل