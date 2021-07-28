تراند اليوم : بالصور-ابنة منال سلامة واجتماع عائلة أديب.. ابن لميس الحديدي وعمرو وزوجة عماد أديب في ظهور نادر

لا تظهر كثيرا عائلة أديب سويا إلا في حفلات أو مناسبات اجتماعية، وقد لا يظهرون الأشقاء الـ 3 عماد وعمرو وعادل أديب معا.

لكن رمضان دائما يكون سببا في اجتماع العائلة بأكملها، وتواجدهم سويا.

نشرت أميرة أديب ابنة المخرج عادل أديب والممثلة منال سلامة، صورا لها مع أسرتها والدها ووالدتها وشقيقها وأعمامها عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي وابنهما نور، وعمها عماد أديب وزوجته مروة حسين.

كما نشرت صورة لسيدات العائلة والدتها ولميس الحديدي ومروة حسين.

يشار إلى أن أميرة أديب تهتم بالرقص كثيرا ودائما ما تنشر والدتها فيديوهات لها أثناء التدريبات لتبرز موهبة ابنتها.