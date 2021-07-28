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تراند اليوم : هل تورط رونالدينيو بـ"أكبر كذبة" عن زواجه امرأتين معاً؟

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نفى النجم الكروي السابق، رونالدينيو أن يكون قد خطط للزواج من صديقتيه.

وقال اللاعب البرازيلي السابق، في حديث لـSporTV وهي إحدى أكثر القنوات مشاهدة محلياً، إنه "أكبر كذبة.. لست بصدد الزواج".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن رونالدينيو سيتزوج صديقتيه في نفس اليوم، خلال هذا الصيف.

ورونالدينيو (38 عاماً)، بحسب الصحيفة البريطانية، يعيش مع خطيبتيه الأولى بريسيلا كويلهو، والثانية بياتريس سوزا في قصر بمدينة ريو دي جانيرو الساحلية منذ مدة.

والقانون في البرازيل، بلد اللاعب وحيث يعيش، يمنع الزواج من امرأتين في نفس الوقت وعقوبة ذلك تصل للسجن 6 سنوات.

وزعمت "ديلي ميل" أن رونالدينيو سيتحايل على قانون المنع من خلال الامتناع عن توثيق الزواج رسمياً، والاكتفاء بحفل بسيط.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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