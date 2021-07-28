تراند اليوم : وفاء عامر تطرد شقيقتها أيتن من المنزل بسبب دورها في "أيوب"

لازالت الممثلة أيتن عامر تتلقى ردود فعل غاضبة من جمهورها بسبب دورها في مسلسل "أيوب".

تقدم أيتن شخصية "سماح" شقيقة "أيوب" وهي فتاة أنانية لا يهمها أي شيء في الحياة سوى نفسها تتشاجر مع الجميع وتتسبب في سجن شقيقها وموت والدتها.

ومع كل موقف تتعرض فيه "سماح" للضرب أو تفقد شيء عزيز لها يفرح الجمهور فيما حدث، ويكتبون تعليقات كثيرة لأيتن على الرغم من طلبها الدائم لهم أن يفصلوا بين شخصيتها الحقيقة والشخصية التي تقدمها في المسلسل.

ويبدو أن وفاء عامر شقيقة أيتن هي الأخرى غير راضية عن "سماح" وانتقمت من أيتن بسبب هذه الشخصية.

نشرت أيتن عبر حسابها على Instagram فيديو لوفاء تتحدث فيه عن طردها لأيتن من المنزل بسبب شخصية "سماح"، وعقبت على الفيديو قائله: "مكنش العشم.. سماح خسرتني أختي".