تراند اليوم : ماذا فعلت ميغان ماركل بالذهب الأصفر؟

يقول صائغون إن تأثير الممثلة الأميركية ميغان ماركل امتد إلى الذهب الأصفر، إذ ساعد على تعزيز مبيعات الولايات المتحدة من المعدن النفيس في الربع الأول من 2018، مع توقعات بتحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل.

ووفقا للمجلس العالمي للذهب، فقد مثل الربع الأول من العام أقوى أول 3 أشهر بالنسبة للطلب على الحلي الذهبية في الولايات المتحدة منذ 2009.

ويقول بائعون إن هذا يرجع لأسباب أهمها افتتان الناس بماركل التي خطبها الأمير هاري في نوفمبر، وزفت إليه في حفل مبهر، السبت الماضي.

وتفضل ميغان، التي تحمل الآن لقب دوقة ساسكس، الذهب الأصفر.

وقال ديفيد بوروتشوف وهو صائغ في نيويورك: "خلال فترة (الخطوبة) بدأنا نشهد زيادة في مبيعات الذهب الأصفر، وارتفعت وتيرة هذه الزيادة في الشهرين الأخيرين... زادت مبيعات الحلي المصنوعة من الذهب الأصفر بنحو 30 في المئة هذا العام".

وأضاف بورتشوف أن الذهب الأبيض والبلاتين يمثلان عادة بين 70 و80 في المئة من مبيعاته، وإن الذهب الأصفر والذهب الوردي يمثلان ما بين 20 و30 في المئة منها، وهي نسبة يتوقع زيادتها.

وأوضح صائغون أنه على مدى الأعوام الـ15 الأخيرة كان الذهب الأبيض والفضة والبلاتين هي المعادن المفضلة في قطاع صناعة الحلي وبين المقبلين على الزواج.

وفي السنوات القليلة الماضية زادت شعبية الذهب الوردي، واعتبر البعض أن الذهب الأصفر "عفا عليه الزمن".