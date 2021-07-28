تراند اليوم : حيوان غريب يحير أميركا.. والحل في الحمض النووي

أحدث ظهور حيوان غريب، غير شائع الظهور، في ولاية مونتانيا الأميركية جدلا بين خبراء الحياة البرية في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قتله صاحب مزرعة.

فقد قال خبراء الحياة البرية في الولاية إنهم لم يتمكنوا من تحديد نوعه بعد فحصه، الأمر الذي أوقعهم في حيرة من أمرهم.

ويشكك الخبراء في أنه ذئب أصلي بسبب أسنانه القصيرة جدا، وأطرافه الأمامية الصغيرة جدا، ومخالبه الكبيرة جدا، بحسب ما نقل عنهم موقع "إيه بي سي نيوز"، السبت،.

وبحسب مسؤولين، فإن المزارع أطلق النار على الحيوان الغريب بالقرب من بلدة دنتون، الأسبوع الماضي، عندما اقترب من ماشيته.

وتعددت الروايات بشأن نوعه فبينما قال خبراء إن المخلوق "أنثى تنتمي إلى عائلة الكلاب التي تضم الثعالب والذئاب"، قالت وكالة وكالة مونتانا للأسماك والحياة البرية والحدائق إنه لا يمكن تحديد نوع الحيوان حتى تظهر نتائج تحليل الحمض النووي.

وقد تستغرق نتائج عينات الحمض النووي أسبوعا أو أسابيع أو شهورا حتى تظهر، لكنها ستساعد في التعرف والكشف عن بعض الأمور المحيرة.