تراند اليوم : فنان سوري تحقق قناته في يوتيوب مليون متابع للمرة الأولى

فنان سوري تحصد قناته في يوتيوب مليون متابع

دمشق- الخليج 365

تمكن الفنان السوري ميلاد يوسف من تحقيق المليون الأول له عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" في غضون سنة.

وعبر ميلاد عن سعادته، مؤكدا على أن الرقم الذي وصل له صحيح مئة بالمئة لأن المشاهدات في "يوتيوب" حقيقية وغير وهمية، إذ لا يمكن شراء المتابعين بالنقود.

وقال لمجلة "سيدتي" إن قناته لن تكون حكرا على أعماله، وإنما ستكون منبرا لكل سوري مبدع، سواء كان فنانا، أو ملحنا، أو مخرجا، أو ممثلا أو غير ذلك، لديه رغبة بإيصال فنه إلى الجمهور، مع إمكانية مشاركة الفيديو من قبل الجميع.

وأضاف أن هذه الخطوة هي "لكسر الاحتكار والتعتيم على الأعمال السورية، وعلى النجم والفنان السوري، وكي تكون نافذة للانتشار"، وتابع: "فنحن نفتخر بكل مبدع يقدم عملا قيما وإبداعيا، ويحتوي على شروط فنية عالية".

وأصبح ميلاد من أوائل الفنانين السوريين الذين يحققون هذا الرقم الضخم في موقع يوتيوب الشهير.

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المصدر: مجلة سيدتي