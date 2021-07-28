تراند اليوم : سك على اخواتك الحلقة 11 الحادية عشر كاملة

مشاهدة الحلقة الحاديه عشر 11 من مسلسل سك على اخواتك HD المسلسل الكوميدي سك على أخواتك بطولة على ربيع هنا الزاهد وكريم عفيفي تحميل مسلسل سك علي إخواتك الحلقة 11 بجودة عالية HD اون لاين،ويواصل سعادة الانبهار بأضواء المدينة في مسلسل سك على إخواتك الحلقة العاشرة في إطار كوميدي ظريف يضيف إلى أداء علي ربيع نقطة جديدة.

وتدور أحداث مسلسل سك على إخواتك حول شاب بسيط ريفي يدعى ” سعادة” تهبط عليه ثروة من السماء، حيث يرث فجأة ثروة ضخمة، ويفاجأ بوجود شقيقات له لم يتعرف عليهن من قبل، فيضطر أن يُقيم مع عائلته الثرية الجديدة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية الطريفة.

اسم مسلسل سك على إخواتك يتشابه في الاسم مع مسرحية سك على بناتك الشهيرة بطولة الفنان الراحل فؤاد المهندس لكن الأحداث تختلف بشكل واضح.

تبث الحلقة 11 من مسلسل سك على إخواتك في أكثر من موعد على قنوات إم بي سي حيث يكون العرض الأول لها في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة على MBC مصر ثم تعاد الحلقة على نفس القناة في تمام الساعة السابعة مساء.

كما يعرض مسلسل سك على إخواتك الحلقة العاشرة مرة أخرى عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة لكن على قناة MBC مصر 2 هذه المرة.

وستعاد الحلقة 11 من مسلسل سك على إخواتك في تمام الساعة الواحدة من صباح الغد بتوقيت القاهرة على قناة MBC مصر

ويحظى علي ربيع بشعبية كبيرة في المجتمع المصري نظرًا لتألقه في مسرحية مسرح مصر التي تعرض على MBC مصر أيضًا ويشاركه فيها البطولة الفنان أشرف عبدالباقي.

والمعروف أن مسلسل سك على إخواتك بطولة صلاح عبدالله وهنا الزاهد وسلوى خطاب وكريم عفيفي أحد نجوم مسرح مصر.

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