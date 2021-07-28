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تراند اليوم : ارطغرل 120 : ارطغرل 120 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 120 : التفاصيل الكاملة لخطة ارطغرل مع السلطان لوقف الحملة المغولية

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يبدأ في الحلقة 120 من مسلسل قيامة ارطغرل خطة اتفق عليها مع السلطان غياث الدين لتفويت الفرصة على المغول بغزو الدولة السلوجقية والاناضول تحديداً من خلال الموافقة على مقترح أوغادي بأن يكون أرطغرل تابعاً له.

ويهدف ارطغرل من خلال خطته أولاً لكشف الاتراك الخونة الذين قبلوا العمل مع أوغادي تمهيداً للقضاء عليهم خصوصاً الذين ينتمون لقبائل الأتراك.

الهدف الثاني هو أن يعود أرطغرل بسلام إلى سوغوت للاستعداد لمواجهة التمدد المغولي فلو أن أرطغرل عاند اوغادي لأصدر حكماً باعدامه ومن ثم انتقل ليقتل باقي السادة الذين في الاناضول.

كما يهدف ارطغرل لعدم استدراج المغول للاناضول وتحويل اتجاههم نحو أوروبا وروسيا.

ويضع ارطغرل في الحلقة 120 رهينة لدى المغول لتنفيذ قراراتهم،وتكون المعركة الاولى لأرطغرل ضد الصليبين في روسيا وكيف .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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