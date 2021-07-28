تراند اليوم : مكتوب 2018 .. دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان :شهر رمضان المبارك خير الشهور التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، كيف لا وهو الشهر الذي أنزل في القرآن الكريم على الهادي المصطفى محمد بن عبدالله، ومصداق ذلك قول الله تعالى “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”، وأمام هذا الكرم الملتصق بهذا الشهر ينبغي علينا أن ندعوا الله تعالى بكل شيء نتمناه، والجدير ذكره ان اليوم التاسع عشر كان له دعاء خاص به سنوافيكم به فيما يلي تحت مظلة دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان مكتوب 2018.

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان اسلام ويب

لانكم متابعي موقع “مجلتي” استقدمنا لكم دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان مكتوب 2018 على أمل أن تهتموا به حق الاهتمام ولترددوه في اليوم التاسع عشر.

“الّهُمَّ غَشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ ، وَ ارْزُقني فيهِ التَّوفيقَ وَ العِصْمَةَ، وَ طَهِّر قَلبي مِن غياهِبِ التُّهمَةِ، يارَحيماً بِعبادِهِ المُؤمنينَ”

اجمل دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان

قائمة من الأدعية حصلنا عليها من الكتب الدينية وأسرنا للغاية موافاتكم بها في هذا المقام الذي خصصناه للادعية الرمضانية.

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ.

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

ننتهي من تقديم دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان مكتوب 2018 الذي يعتبر واحداً من أهم المواضيع الخاصة بشهر رمضان الفضيل، الذي نأمل أن يتقبل الله تعالى منا صيامه وقيامه.