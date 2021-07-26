تراند اليوم : كوت العمارة الحلقة الاولى .. مسلسل كوت العمارة الحلقة الاولى مترجم بجودة عالية

مسلسل كوت العمارة الحلقة الاولى بجودة عالية، مسسل كوت العمارة ،يدور حول المعركة التي جرت بين قوات الجيش العثماني، والقوات البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى، وانتهت بنصر ساحق للجيش العثماني.

يذكر أن الكوت هي مدينة واقعة على نهر دجلة في العراق، وتبعد 170 كم من بغداد، وقد سجّل فيها الجيش العثماني ثاني أكبر انتصاراته خلال الحرب العالمية الأولى، بعد معركة جناق قلعة، وعُدّ حصار الكوت الأطول والأشد خلال الحرب.

وانتهى الحصار بهزيمة قوات الجيش البريطاني المؤلفة من 13 ألف جندي، ومن معهم من الحلفاء في 29 أبريل 1916، واستسلامهم للجيش العثماني، بعد حصار دام 147 يوماً.

والمسلسل من إنتاج محمد بوزضاغ الذي اشتهر عبر تحقيقه نجاحا كبيراً من خلال إنتاج وكتابة سيناريو مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي دبلج إلى عدة لغات من بينها العربية، ولقي متابعة كبيرة لا سيما في الدول العربية.

وتعتبر المعركة ثاني أكبر نصر للقوات العثمانية في تلك الحرب، بعد معركة "جناق قلعة" عام 1915، حيث انتهى الحصار باستسلام الجيش البريطاني بالكامل والبالغ عددهم 13 ألف جندي للقوات العثمانية.

ووفقا لوثائق عسكرية بأرشيف رئاسة الأركان التركية، فإن قائد الجيش العثماني آنذاك خليل باشا كتب عقب استسلام الجيش البريطاني يوم 29 نيسان/ أبريل 1916 أن "التاريخ سيواجه صعوبة في إيجاد كلمات لتسجيل هذا الحدث".

وأعلن خليل باشا النصر في المعركة بهذه العبارة: "إن ثبات العثمانيين كسر عناد الإنجليز، فكان النصر الأول في جناق قلعة، والثاني هنا". ووصف المؤرخ البريطاني جيمس موريس معركة الكوت بأنها "الاستسلام الأكثر إذلالا في التاريخ العسكري البريطاني".