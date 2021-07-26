تراند اليوم : ارطغرل الحلقة 103 موقع النور ،، أرطغرل 103 موقع النور مشاهدة قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 103 كاملة مترجم

نتواصل عبر موقع النور مع أرطغرل 103 الحلقة الجديدة من الجزء الرابع التي تسرد صراع أرطغرل مع الخونة والجواسيس والمغول والصليبين، وفي احداث قيامة ارطغرل الحلقة 103 نجح أرطغرل بدخول القلعة من ممرها السري بعد قتل حراسها والتخفي بثياب تشابه ملابسهم.

وتنشب معركة حامية بين رجال أرطغرل وحماة القلعة الذين كانوا يحتفلون بتدمير قافلة ارطغرل، تنتهي بدخول أرطغرل لجحر أريس وقتله.

ويستمر الموسم الرابع من المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" مع الحلقة 103و الذي يعيد فتح إحدى الصفحات الهامة في تاريخ العثمانيين، في تحقيق نجاحًا مُدوّيًا، وعلى عكس "حريم السلطان" فإن قيامة أرطغرل يحظى بدعم حكومي غير مسبق، لعله كان أحد الأسباب التي دفعت منتج العمل إلى مضاعفة ميزانية الحلقة الواحدة منه.

في قيامة ارطغرل الحلقة 103 يخرج أرطغرل برفقة رجاله بعدما قتل بهادير وإبنه سنجار نحو القلعة لتحريرها، ويدعو أرطغرل في الحلقة 103 الله عز وجل بهذه الكلمات " إننا خرجنا في هذا الطريق من أجل جعل عدالتك هي الحاكمة في العالم فانصرنا يارب".

ويقول أرطغرل " ستدخل سيوفنا العالية التي حدُت بالانتقام إلى خاصرة العدو".

ويدخل أرطغرل للقلقة وتنشب معركة حامية ويقول فيها أرطغرل للبيزنطيين " لقد سحقت سلطتكم ،لقد أسقطت نظامكم".

ويضيف" قلعة كازاجستيهار تحت سلطتي بعد الأن".