تراند اليوم : الامن العام القبول والتسجيل 1439 ,, الامن العام القبول والتسجيل 1439 عبر موقع وزارة الداخلية أبشر

متابعات/الخليج 365/ الامن العام القبول والتسجيل 1439, الامن العام القبول والتسجيل 1439، رابط تقديم الأمن العام 1439، ومواعيد وشروط تقديم الأمن العام القبول والتسجيل عبر موقع وزارة الداخلية أبشر، وأعلنت مديرية الأمن العام لشؤون التدريب عن فتح باب القبول والتسجيل في الدورات العسكرية لعدد من الرتب، اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل الموافق 8 / 5 / 1439هـ.

وأوضحت مديرية الأمن العام لشؤون التدريب أن التقديم لرتبة وكيل رقيب متاح لحملة دبلوم الكليات المتوسطة، والكليات التقنية أو ما يعادلها والتي تزيد مدة الدراسة المقررة لها على سنتين وستة أشهر، وأن التقديم لرتبة عريف لحملة الشهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها، إلى جانب دورة تخصصية مدة الدراسة بها أكثر من سنة وستة أشهر إلى سنتين ونصف.

وأبانت مديرية الأمن العام أن التقديم لرتبة جندي أول لحملة شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها أو ما يعادلها، إلى جانب دورة تخصصية مدة دراستها من ستة أشهر إلى سنة وستة أشهر، بينما التقديم لرتبة جندي سيكون لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وقالت مديرية الأمن العام لشؤون التدريب إنه سيتم التعيين على هذه الرتب بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة، داعية الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية للاطلاع على شروط القبول، والتسجيل من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية (هنا الرابط) .

وأكدت مديرية الأمن العام لشؤون التدريب أنه لا توجد أفضلية لأسبقية التسجيل في الموقع، وسوف يتم القبول عن طريق المفاضلة بين النسبة المئوية للمؤهل العلمي واختبار القدرات العامة.

ننشر لكم مواعيد وشروط تقديم الأمن العام القبول والتسجيل 1439 عبر موقع وزارة الداخلية بوابة أبشر، حيث أعلنت مديرية الأمن العام لشئون التدريب عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام لعدد من الوظائف العسكرية لعدد من المؤهلات المختلفة، حيث تم تحديد موعد تقديم الأمن العام 1439 ليكون يوم غد الأحد الموافق 4-5-1439، وحتي يوم الخميس الموافق 8-5-1439.

تقديم وظائف الأمن العام 1439

أشارت وزارة الداخلية أن تقديم الأمن العام للوظائف المتاحة سيكون من خلال بوابة أبشر للتوظيف، وذلك حسب المتطلبات والاحتياجات بعد مراعات الشروط والمؤهلات المطلوبة، وسيتم فتح باب القبول والتسجيل في الدورات العسكرية على الوظائف التالية:

رتبة وكيل رقيب: لحَمَلَة دبلوم الكليات المتوسطة، والكليات التقنية، أو مَا يعادلها والتي تزيد مدة الدراسة المقررة لها على سنتين وستة أشهر .

رتبة عريف: لحَمَلَة الشهادة الثانوية العَامَّة بجميع أقسامها، إِلَى جانب دورة تخصصية مدة الدراسة بها أكثر من سنة وستة أشهر إِلَى سنتين ونصف .

رتبة جندي أول: لحَمَلَة شهادة الثانوية العَامَّة بجميع أقسامها أو مَا يعادلها، إِلَى جانب دورة تخصصية مدة دراستها من ستة أشهر إِلَى سنة وستة أشهر .

رتبة جندي: لحَمَلَة الشهادة الثانوية العَامَّة أو مَا يعادلها .

شروط التسجيل في وظائف الأمن العام عبر بوابة أبشر

حددت مديرية الامن العام عدد من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم والتسجبل في الأمن العام للوظائف المتاحة، وهي: