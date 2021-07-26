تراند اليوم : ممثلة كويتية متفاجئة من "حملها بعد مرور أسبوع من زواجها"

فوجئت الممثلة الكويتية ​فرح هادي​ بإطلاق شائعة غريبة عنها، بعد مرور أسبوع واحد على زواجها من الممثل ​عقيل الرئيسي​، حيث تردد أنها حامل بطفلها الأول وهو ما أثار تعجبها بشدة، ونفت هذه الشائعة، وتساءلت كيف يحدث هذا بعد أسبوع واحد من الزواج؟!.

وقالت هادي: "ماذا بكم يا رفاق. أنا مريضة منذ يومين وصوتي يكشف تعبي.. حرارتي مرتفعة ومريضة وأجد البعض يقولون أنتِ حامل.. ماذا بكم؟ صار لي أسبوع فقط متزوجة.. عندما أكون حامل سأخبركم وسأحتفل معكم".

يُذكر أن عقب الرئيسي وفرح هادي، إحتفلا بزفافهما في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، في حفل حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء.