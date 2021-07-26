تراند اليوم : 5 أفلام أجنبية يجب ألا تفوتك!

حددت مجموعة من نقاد الفن السابع خمسة أفلام عرضت عام 2017 في صالات السينما العالمية ونصحوا بمشاهدتها.

وانتقى جمهور السينما ونقاد الفن السابع خمسة من أفلام العام المنصرم ونصحوا بمشاهدتها، كن أولها فيلم "Dunkirk" الذي يتحدث عن عملية الإجلاء الصعبة لجنود الحلفاء من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، والذين حوصروا من قبل الجيش الألماني في شواطئ دونكيرك الفرنسية عام 1940، أثناء قتال فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

أخرج الفيلم "Christopher Nolan" الذي صنع أفلاما هامة من قبل مثل "Interstellar" و"Memento". ويتميز الفيلم بتقنية فنية عالية تجعل المشاهد يرتبط به رغم أن المخرج يبعد المتابع عن أي مشاعر تربطه بشخوص هذا الفيلم الرائع.

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ويتميز فيلم "King Arthur" في هذه القائمة برشاقة الإيقاع التي تميز أفلام مخرجه "Guy Ritchie" الذي أبدع أفلاما يتذكرها الجميع مثل "Snatch" و"Lock, Stock and Two Smoking Barrels".

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واتصف فيلم "On Body And Soul" للمخرجة المجرية "Ildiko Enyedi" الذي حاز على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2017، بسلاسته وتدفق المشاعر فيه.

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كما وصف النقاد فيلم "The Square" الذي أخرجه "Ruben Ostlund" وحاز على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2017، بأنه فيلم ذكي استطاع جذب المشاهدين بسبب موضوعه الاجتماعي الذي يتطرق إلى عالم الفن المعاصر بمسحة كوميدية رغم إيقاعه الرتيب.

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ويتحدث فيلم "The Shape Of Water"، الفيلم الأخير في هذه القائمة، للمخرج المكسيكي "Guillermo Del Toro"، بلغة سينمائية خاصة لحكاية خيالية تجري أحداثها خلال حقبة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

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المصدر: وكالات