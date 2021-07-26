تراند اليوم : مؤسسة التغريبة الفلسطينية تطلق مهرجان يختص بالمواهب الشابة رابع أيام العيد

غزة-الخليج 365:

تُقيم مؤسسة التغريبة الفلسطينية بالخامس عشر من الشهر الحالي مهرجاناً يختص بالمواهب الفلسطينية ضمن تجهيزاتها لاحتفالات عيد الأضحى المبارك في فندق سيتي ستار قاعة الأكابر.

وقال مدير المؤسسة حسن حسونة في تصريح لـ"الخليج 365" إن المهرجان يهدف لإظهار الطاقات الشابة المكبوتة بقطاع غزة بظل الحصار الاسرائيلي وحالات التضييق التي تعيشها المواهب الفلسطينية التي لا تجد مكاناً لعرضها.

وأضاف أن المهرجان سيكون بمثابة حاضنة للتغريبة الفلسطينية أي الذاكرة الفلسطينية التي تشمل كافة الفنون والمواهب الفلسطينية.

وبين أن "المهرجان سيشتمل المهرجان على عدد من البرامج أبرزها ،عروض دبكة شعبية،ومناظرات شعرية،وفقرات لفرق غنائي،وفرق عزف،وأوبريت فني،وعرض لفريق الروك والجاز وعدد من الأفلام الوثائقية والاسكتش المسرحي،وفقرة كوميدية،والعنكبوت وفقرة للسكيت والسكوتر والألعاب،ومعرض للوحات فنية وصور فوتوغرافية وفلكلور وتراث ومأكولات شعبية وأشغال يدوية".