تراند اليوم : موعد صلاة عيد الاضحى في فلسطين 2016 توقيت صلاة عيد الاضحي .. أول أيام عيد الاضحى 2016

غزة-الخليج 365:

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1437هـ هو الساعة السادسة وخمس وخمسون دقيقة من صباح يوم الإثنين القادم.

وحث سماحته على التقرب إلى الله تعالى بأعمال البر والتقوى خلال العشر الأولى من أيام ذي الحجة، مؤكداً على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج. وناشد المواطنين زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى في هذه الأيام المباركة ومواساتهم فيها، وبخاصة أيام العيد، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى، "لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين".