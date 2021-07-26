تراند اليوم : بالصور: محمد عساف يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اللهبرام

غزة-الخليج 365:

احتفل النجم الفلسطيني محمد عساف بعيد ميلاده الـ 27 والذي يوافق الأول من سبتمبر، وذلك في مدينة رام الله مع أصدقائه المقربين.

وتفاجئ عساف بقيام مجموعة من أصدقائه بحضورهم للاحتفال بعيد ميلاده، حيث كان قبلها بوقت قليل في بث مباشر مع الجمهور يشكرهم على معايدتهم له وعلى كل الكلام الذي أرسلوه له.

وتوجه "محبوب العرب" برسالة شكر وعرفان لوالده ووالدته لدعهم الدائم له ووقوفهم بجانبه وتمنى أمنية بمناسبة عيد ميلاده وهي رضا الله والوالدين ومحبة الناس.

يشار إلى أن عساف يستعد في الفترة المقبلة لإطلاق فيديو كليب بعنوان "سيوف العز" في عيد الأضحى المبارك، كما يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الثاني والذي سيشمل أغاني عديدة ومنوعة.