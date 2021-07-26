تراند اليوم : أسباب ارتفاع ضغط الدم..الموت المفاجئ..معلومات مهمة خطيرة

الخليج 365- نت

ضغط الدم المرتفع أو "القاتل الصامت" كما يسمونه، يعد أحد أسوأ المشاكل الصحية في العالم، وذلك لارتفاع عدد الحالات المصابة به على حد قول الخبراء.

ويتسبب ارتفاع ضغط الدم، الذي يأتي أحياناً من الإجهاد وعدم ممارسة الرياضة، فضلاً عن عامل الوراثة، في العديد من المشاكل الصحية الخطيرة كمشاكل الشرايين والأزمات القلبية وأمراض الكلى، لذا فإن أفضل طريقة للسيطرة عليه هي اتباع نظام غذائي سليم وفعال، وعدم الاستماع إلى نصائح غير المتخصصين بهذا الشأن.

وإليكم فيما يلي 8 نصائح غذائية يجب اتباعها لتفادي مخاطر ارتفاع ضغط الدم، حسب ما جاءت في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1 - التقليل من استهلاك الملح

يعد استهلاك كميات كبيرة من الملح أمراً خطيراً بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، إذ يساعد الملح في تخزين الماء في الجسم، ما يؤدي لارتفاع الضغط بشكل كبير، ومن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح الكاتشب والمعلبات.

2 - الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

تعمل الأطعمة المصنعة مثل الخبز ذي الصلاحية الطويلة المدى، واللحوم المصنعة، والأطعمة المعالجة والمعبأة لضمان صلاحية أطول، على رفع مستوى ضغط الدم، لذا يجب تجنبها.

3 - الامتناع عن استهلاك الزيوت الدهنية

الزيوت الغنية بالدهون تساعد في زيادة مستوى الكوليسترول بالدم، ما يؤدي لارتفاع مستوى ضغط الدم، لذا يجب تفادي استخدامها.

4 - الامتناع عن تناول الكحول

يؤدي تناول الكحول إلى انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن زيادة الوزن لذا ينصح بتجنبه.

5 - الابتعاد عن القهوة

نسبة الكافيين الموجودة بالقهوة تؤدي إلى ارتفاع فوري في مستوى ضغط الدم، لذا يجب تجنب الاستهلاك المنتظم للقهوة.

6 - الإقلاع عن التدخين

يؤدي النيكوتين الموجود في السجائر إلى ارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين، لذا يتوجب على مرضى ضغط الدم الإقلاع فوراً عن التدخين.

7 - التقليل من تناول المنتجات الحيوانية

تعتبر المنتجات الحيوانية كاللحوم واللحوم المصنعة والبيض والزبدة منتجات غنية بالدهون، لذا فهي تساهم في رفع مستويات الكوليسترول السيئ وتؤدي لارتفاع ضغط الدم.

8 - الحرص على تناول الحبوب الكاملة

لأنها غنية بالألياف، تساعد الحبوب الكاملة كالقمح الكامل والشوفان والشعير في تفتيت الكوليسترول والدهون، وتمنعها من الترسب في الشرايين، ما يساعد في تدفق الدم بسهولة وبالتالي انخفاض الضغط.