تراند اليوم : أبو زنادة يواصل تحضيراته لأطلاق ألبومه "zanada23 "

غزة-الخليج 365:

اعلنت اللجنة التحضيرية والتنسيقية لمهرجان عليك السلام والذي سيعرض فيه البوم افلام " zanada23 " للفنان والاعلامي الفلسطيني كرم ابو زنادة ان التحضيرات سارية على قدمٍ وساق لاطلاق الالبوم الاكبر من نوعه على حد قولهم .

وفي ذات السياق اعربت اللجنة عن تواصل استعداداتها لاطلاق هذا الحدث السينمائي الاكبر مع تواصل الجهود والتنسيقات الدولية لعرضه خارج فلسطين ايذاناً باكمال عمليات التصوير والانتاج , ومن المتوقع ان تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً خلال ايام لعرض التفاصيل الدقيقة وموعد العرض لوسائل الاعلام والى المتابعين بشوق .

وفي تصريح خاص اعرب كرم ابو زنادة " مُنتج الافلام " وبطل الالبوم عن حجم سعادته من التفاف الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحدث السينمائي , واكمل ابو زنادة باننا لم ولن نسمح لانفسنا ان نُخيب ظن المتابعين , واصفاً الحدث بانه نقلة نوعية للسينما الفلسطيني مطالبا الجميع الالتفاف حوله وعدم تقزيمه نظراً لضخامة ما يحمله الالبوم على حد وصفه .

وتمنّ من المؤسسات الاهلية والثقافية والفنية ان تشعر بالخجل قليلاً تجاه المواهب الشابة وان تحتضنهم بدلاً من سياسة الشعارات المُزيفة التي لاتسمن ولاتغني من جوع .

واردف ابو زنادة قائلاً : فلسطين وغزة على وجه الخصوص حُبلى بالابداعات والمواهب . فاين الوزارات والهيئات من هؤلاء المقهورين ؟! , واصفاً تلك الطبقة بانها الاولى والاهم من كل الخرافات التي نشاهدها والتي تثير السخف والشجن . الشعب الفلسطيني مليئ بالمواهب والشباب القادرة على تغيير الواقع من خلال ابداعاتهم ومواهبهم ولكن ينقصهم رعاية المؤسسات واحتضانهم حتي يكملوا مشوارهم الحافل بالانجازات التي وبكل اسف لازالت حبر على ورق بحاجة الى التنفيذ والمتابعة فالشباب لايمتلكون سوى قوت يومهم فكيف لاولئك الطبقة المسحوقة ان تُبدع وتبتكر وتُنتج في ظل الواقع الجاف على حد وصفه .

واختتم ابو زنادة مقابلته العفوية بدعوة الجميع الى الالتفاف حول هذا الانجاز السينمائي الكبير واعداً الجميع بان يشرح صدورهم على حد وصفه ’ مثمناً جميع وسائل الاعلام المتابعة عن كثب والتي على تواصل مباشر معنا لتغطية تابعات وتحضيرات الحدث اولاً باول .