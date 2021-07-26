تراند اليوم : لأول مرة بغزة: نجاح عملية استئصال ورم بالعمود الفقري الصدري

غزة-الخليج 365:

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن فريقًا طبيًا بقسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوربي، برئاسة استشاري جراحة المخ والأعصاب نضال أبو هدروس تمكن من إجراء عملية جراحية مركبة لمريض يبلغ (51 عامًا)، واستئصال ورم له من داخل قناة العمود الفقري الصدري.

وقال أبو هدروس في تصريح وصل "صفا" من الوزارة إن: "المريض كان يشكو من آلام شديدة في منتصف الظهر، بالإضافة إلى آلام في الطرف السفلي الأيسر؛ الأمر الذي أدى إلى إعاقته عن ممارسة حياته الطبيعية".

وأضاف: "بعد اجراء صور الرنين للمريض تبين وجود ورم متكيس بحجم 4×1.5×1.5 سم داخل قناة العمود الفقري الصدري في غشاء الحبل الشوكي "الأم الجافية" على مستوى الفقرة الصدرية الثانية عشرة ".

وأوضح بأن الورم كان يضغط بشدة على الحبل الشوكي، ويسبب إزاحة واضحة له لناحية اليسار، ما يؤدي إلى احتمال حدوث شلل نصفي سفلي وفقدان المريض لعملية التحكم والإخراج، مشيرًا إلى أن المريض وافق على اجراء العملية بعد شرح المخاطر المحتملة.

ونجح الطاقم الطبي باستئصال 90% من الورم، مؤكدًا على ضرورة الإبقاء على جزء بسيط منه نتيجة لشدة التصاقه بالحبل الشوكي.

وحذر من أن أي محاولة لفصل الجزء المتبقي من الورم عن الحبل الشوكي سوف يؤدي إلى شلل، مؤكدًا بأن ترك هذا الجزء لن يؤثر سلبًا على المريض باعتبار أن الورم في الغالب يبدو حميدًا.

وأفاد أبو هدروس بأن المريض كان يعاني أيضًا من انزلاق غضروفي مرتجع بين الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة، مشيرًا إلى قيام الفريق الجراحي بتحرير للعصب المضغوط من خلال جرح منفصل في ذات العملية وذات الوقت والتخدير.

وأكد بأن الجراحة تمت بنجاح بخروج المريض من المستشفى خلال يومين بعد أن تحسنت حالته الصحية واختفت آلامه، معتبرًا أن هذه الجراحات من الجراحات الدقيقة والتي تتطلب مهارة خاصة.

وأشاد الاستشاري بجهود الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، وخص بالذكر أخصائي التخدير الدكتور نبيل نبهان، وفني العمليات محمود رشيد وأحمد أبو مصطفى، إلى جانب طاقم التمريض برئاسة الحكيم باسم عزام.