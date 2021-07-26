تراند اليوم : نانسي عجرم تتألق في مهرجان عمشيت و 14 فرقة محلية ودولية تجوب شوارع الإسماعيلية

الاسماعيلية -الخليج 365:

أحيت النجمة المـتألقة نانسي عجرم حفلاً غنائياً مميزاً ليل أمس ضمن فعاليات مهرجانات عمشيت الدولية، حيث افتتحت اليوم الاول من المهرجان بحفل جماهيري كبير.

كعادتها تألقت نانسي بفستان كلاسيكي أظهر جمالها وأنوثتها المشعة، إمتزجت ألوانه بين الأسود الزيتي والبني، فكانت إطلالتها راقية ورائعة .

واستعادت مدينة الإسماعيلية شرقي مصر، أجواء احتفالية غابت عنها سنوات مع مرور كرنفال راقص كبير بشوارعها وميادينها اليوم الأحد، إيذانا بانطلاق الدورة الـ17 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.وشاركت في الكرنفال فرق فلكورية راقصة من الهند والمالديف وإندونيسيا والجزائر وتونس والأراضي الفلسطينية وروسيا، إضافة إلى 7 فرق محلية من العريش والشرقية والإسكندرية والأقصر وبني سويف والوادي الجديد والإسماعيلية.

وعاد المهرجان الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة بعد توقف خمس سنوات، إذ أقيمت آخر دورة له في سبتمبر/ أيلول 2010، ليتوقف منذ ذلك الحين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في 25 يناير/ كانون الثاني.وبعد انتهاء الكرنفال الذي لاقى تفاعلا كبيرا شعبيا ورسميا، أقيم حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان على المسرح المكشوف لقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم ورئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية ياسين طاهر.

وقال طاهر في كلمة الافتتاح، «اليوم استعادت الإسماعيلية أحد استحقاقاتها التي غابت طويلا عنها .. غابت لأسباب خارجة عن إرادة الشعب المصري بالكامل واليوم عادت إلى الإسماعيلية البسمة واستردت استحقاقا هاما بالنسبة لها وهو مهرجان الفنون الشعبية الدولي».

وعقب الإعلان رسميا عن انطلاق الدورة السابعة عشرة للمهرجان، قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية لوحة استعراضية من تصميم عمرو عجمي وإخراج ماهر كمال.وتقام عروض المهرجان في الفترة من الرابع إلى التاسع من سبتمبر/ أيلول في نادي هيئة قناة السويس ومسرح حديقة الغابة ومسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، إضافة إلى مدن ومراكز فايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق.