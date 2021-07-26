تراند اليوم : لينا قيشاوي تتلقى هدية بقيمة 70 ألف $ بليلة عيد ميلادها

رام الله-الخليج 365:

تلقت الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي، خطيبة الفنان محمد عساف السابقة، هدية ثمينة جداً بمناسبة عيد ميلادها.

واستعرضت قيشاوي الهدية خلال مجموعة من الصور نشرتها على حسابها الخاص على الفيسبوك، حيث بينت الصور أن الهدية عبارة عن سيارة حمراء فارهة من طراز جاكوار XE.

وعلقت لينا على الصور بالقول: "أطفي شمعة عيدي السنة الي مرقت، ما توقعت سنة وحدة تعمل كل هالتغيير، هالتقلبات والتجارب المختلفة، ما توقعت سنة وحدة بتقدر توصل الانسان لأماكن مختلفة وناس مختلفة. الي كسبته هاي السنة هو عيلتي، وأهلي وصديقاتي والناس الي مشيت معي يوم بيوم".

وأضافت "اليوم راح اشكر عيلتي ووالدي ووالدتي، الهدايا مش بقيمتها الهدايا بقيمة صحابها، بس هاي الهدية فوق التوقعات! شكراً الكم و لوجودكم بحياتي والله لا يحرمني منكم".