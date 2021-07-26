تراند اليوم : داعش يقتل "أنجلينا جولي " في سوريا

وكالات-الخليج 365:

تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء سوريون، أمس السبت، أخبارا عن مقتل إحدى أشهر المقاتلات الكرديات، خلال اشتباكات وقعت الخميس الماضي قرب مدينة جرابلس السورية.

والمقاتلة الجميلة التي أطلقت عليها مواقع التواصل الاجتماعي "أنجلينا جولي الكردية" بسبب الشبه بينها وبين النجمة المعروفة تدعى آسيا رمضان من مدينة الحسكة في كردستان الغربية، ومن مواليد 1996، وانضمت إلى الوحدات الكردية السورية نهاية عام 2014، وشاركت في العديد من المعارك ضد تنظيم داعش.

وكانت ضمن القوات المساندة لمجلس جرابلس العسكري في ريف جرابلس، حيث نشبت المعارك بين تلك القوات والفصائل السورية التي سيطرت على جرابلس بدعم تركي، وأنها قتلت في إحدى هذه المواجهات قرب نهر الساجور.

ومن المتوقع أن يتم تشييعها بمراسم رسمية في مسقط رأسها الحسكة، خلال اليومين القادمين.