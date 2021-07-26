تراند اليوم : الأولى عربيا واسلاميا .. الدكتورة أمل الكحلوت تفوز بجائز الإيسسكو في الفيزياء لعام 2016

غزة / مشرق نيوز

تسلمت الدكتورة أمل الكحلوت عميدة كلية العلوم بجامعة الازهر-غزة رسالة رسمية تفيد بفوزها بجائز الإيسسكو في العلوم والتكنولوجيا لعام 2016م فرع الفيزياء.

ومن المقرر ان يقوم مركز الإيسسكو لتعزيز البحث العلمي التابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسسكو" بمنح الدكتورة الكحلوت الجائزة وهي عبارة عن شهادة رسمية، وميدالية ذهبية، ومكافأة مالية مجزية، وذلك خلال الحفل الذي سيقام بمناسبة المؤتمر الاسلامي الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2016م بجمهورية مالي.

وتمنح المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" كل سنتين جوائز للعلماء المسلمين المختصين في مجال العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء الذين قدموا مساهمات جليلة في مجالات تخصصهم، وذلك تشجيعاً للمواهب الإبداعية والأعمال المتميزة التي تستهدف حل المشكلات العلمية والتكنولوجية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

يذكر أن جوائز الإيسيسكو تمنح في مجال العلوم الأساسية "علوم: الأحياء، والكيمياء، والجيولوجيا، والرياضيات، والفيزياء" للبحوث المتميزة في هذا المجال وفي مجال التكنولوجيا لمكافأة الابتكارات المتميزة.

ويشار الى أن الدكتورة الكحلوت حاصلة على عدة منح منها: منحة الداد الألمانية ومنحة زمالة المقدمة من بنك فلسطين، وقامت الدكتورة الكحلوت بعدة رحلات علمية خارجية لالمانيا أثمرت عن توطيد علاقات وتوقيع اتفاقيات بين جامعات المانية وجامعة الأزهر-غزة، وقد أنجزت الدكتورة الكحلوت معظم إنتاجها العلمي في جامعة سارلاند الألمانية، وهي الآن تشغل منصب عميد كلية العلوم للدورة الثانية على التوالي.