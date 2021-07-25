تراند اليوم : مسلسلات رمضان 1439 قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2018

مسلسلات رمضان الخليجية 2018 السعودية و الكويتية، وتُعتبر المُسلسلات الخليجية فاكهة الدراما العربية في كُل موسم رمضاني، لا يستغني المُشاهد العربي عنها، بل يُفضلها على كثير من المُسلسلات، وتتميز الدراما الخليجية بقربها من الواقع إلى حدٍ كبير، وتكون مُعظم أحداثها تتعلق بالحياة الإجتماعية والأسرية والقضايا الشعبية وما شابه ذلك من الأمور التي يعيشها المواطن الخليجي والعربي ويَمر بها، ومن هذا المُنطلق إكتسبت الدراما الخليجية شهرة واسعة ليس فقط على مستوى دول الخليج، بل على مستوى الوطن العربي، وأصبح نجوم الفن في الخليج من مشاهير الفن والدراما في العالم العربي.

وقبل بداية الموسم الرمضاني، أُسدل الستار عن عدد من أسماء مسلسلات رمضان 2018 الخليجية، وكان من ضمنها مسلسلات عُرضت في الموسم الماضي، وستم عرضها على أجزاء متتابعة هذا الموسم، ومسلسلات أخرى جديدة، حازت قصتها على إعجاب المشاهد الخليجي والعربي، في هذا المقال نستعرض لحضراتكم قائمة اسماء المسلسلات الخليجية في رمضان.

قائمة مسلسلات رمضان الخليجية

تواصل الدراما الخليجية نجاحها على المستوى الخليجي والعربي، من خلال سلسلة من الأعمال الدرامية الدسمة، التي تتناسب مع إهتمامات المشاهد الذي سيكون على موعد مع فُرجة مُمتعة.

مسلسل الدراما عطر الروح: من إخراج محمد القفاص، تأليف علاء حمزة، ومن بطولة نخبة من النجوم من بينهم النجمة الكويتية هدى حسين، عبد الرحمن العقل، عبدالمحسن النمر، أحمد السلمان، من المقرر أن يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2018.

قصة المسلسل: تدور أحداث العمل حول معلمة في العقد السادس من عمرها، تواجه ظروفاً صعبة من الجحود والنكران، فتقرر أن تبتعد لتعيش في عزلة عن الجميع، فإذا بها تواجه تحديات جديدة وأصعب.

مسلسل الكوميديا واحد مهم: من إخراج نعمان حسين، وتأليف ضيف الله زيد، ومن بطولة كلا من طارق العلي، وفخرية خميس، والنجمة منى شداد.

قصة المسلسل: تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول بعض القضايا في المجتمع الخليجي، وطرق تصحيحيها .

مسلسل الدراما عزوتي: من إخراج مناف عبدال، وتأليف مريم القلاف، ومن بطولة خالد أمين ، إلهام الفضالة ، وفاطمة الصفي، وفهد الصالح، ويُعتبر المسلسل ذو طابع اجتماعي وقصته مأخوذة عن رواية (فتاة من المقهى) للكاتبة مريم القلاف.

قصة المسلسل: تدور الأحداث في ضوء مشاكل الأسرة والأبناء، والتركيز على الطابع التربوي وعلاقة الأبناء بالآباء.

من المقرر أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.

مسلسل الدراما سموم (المعزب ج2): من تأليف أحمد جوهر، وبطولة كلا من سعد الفرج، سعد الفرج، ميس كمر، ومنى شداد.

قصة المسلسل: تدور أحداث الجزء الثاني في قالب تراثي متناولا العديد من الأحداث والمواقف الاجتماعية، حيث صراع بين شخصيتي الفرج وجوهر.

مسلسل الدراما حلوة الأغصان: من إخراج مناف عبدال وتأليف جاسم الجطيلي، ومن بطولة حياة الفهد، وخالد أمين، ونور الغندور، ويعقوب عبدالله.

قصة المسلسل: يستعرض المسلسل بعض القضايا الاجتماعبية والإنسانية والتي يتم عرضها بشكل مليء بالمفاجآت.

مسلسل روز باريس: من إخراج حمد البدري، وتأليف سحاب، ومن بطولة محمد المنصور، انتصار الشراح، وأحمد السلمان، وهيا عبدالسلام.

قصة المسلسل: يتناول المسلسل الكثير من القضايا الإنسانية الاجتماعية، حيث الفتاة روز التي ولدت من أم فرنسية، وأب كويتي، وتعاني من مرض القلب، فتضطر لإجراء عملية جراحية في فرنسا، حيث تلتقي بالشاب “مشاري” هناك وتتعلق بحبه.