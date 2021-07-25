تراند اليوم : سخرية على أكتاف اللجوء.. أغنية "عنصرية" تشعل لبنان

أشعلت أغنية لبنانية مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب "عبارات عنصرية" إزاء اللاجئين السوريين في لبنان.

وقد عرضت قناة "الجديد" اللبنانية تلك الأغنية، التي تمتنع "العربية.نت" عن إعادة نشرها، خلال برنامج كوميدي تبثه القناة، وفيها أن "اللبنانيين أصبحوا مغتربين في بلدهم"، بسبب اللجوء السوري حسب الأغنية، وأن السوريين "ينجبون كثيراً"، وباتوا ينافسون اللبنانيين على فرص العمل.

وتحاكي الأغنية تلك التراثية الشهيرة "عالعين موليتين"، بينما ندد ناشطون على مواقع التواصل بالأغنية التي قالوا إنها مليئة "بالعنصرية والسخرية".

وكانت دراسة أممية ذكرت أن "أكثر من 50 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في أماكن غير آمنة". وأضافت أن "70 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، فيضطرون إلى اللجوء إلى استراتيجيات تأقلم مضرة لهم مثل تقليل عدد وجبات الطعام أو إرسال أبنائهم للعمل أو الانتقال من مساكن وملاجئ آمنة إلى الإقامة في مخيمات وخيام هشة أو مستودعات ومبان غير مكتملة".